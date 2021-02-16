مصر: توقيف صاحب واقعة السفر بالحمار من الجيزة حتى أسوان

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وسائل إعلام مصرية، أن أجهزة الأمن بالمنيا، ألقت القبض على راكب الحمار، بهاء الدين علي، واحتجزته بنقطة شرطة بمركز سمالوط.



ووفق صحيفة (اليوم السابع) فقد قال أحد المطلعين على القضية ويدعى محمود: إنه خلال تواجد علي الملقب بـ "العمدة" وحماره ومرافقيه داخل إحدى قرى سمالوط، حضر عدد من رجال الشرطة وألقوا القبض عليه، واصطحبوه إلى مركزهم.



وقال مصدر أمني: إن "العمدة" لا يحمل أي تصاريح، وتسبب بوجود تجمعات كبيرة حوله، رغم الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس (كورونا).