بلينكن: أمريكا غاضبة بسبب الهجوم الصاروخي في العراق

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة "غاضبة" بسبب هجوم صاروخي وقع مساء الاثنين في منطقة كردستان العراق.



وأضاف بلينكن في بيان له: "تواصلت مع رئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور برزاني؛ لمناقشة الواقعة، والتعهد بدعمنا لجميع الجهود المبذولة للتحقيق فيها، ومحاسبة المسؤولين عنها".



وسقطت قذائف هاون في محيط مطار أربيل الدولي، أسفرت عن مقتل متعاقد مدني، وإصابة 6 آخرين بينهم جندي أمريكي.