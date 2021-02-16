شاهد: العثور على السيارة التي أطلقت الصواريخ منها في أربيل













رام الله - دنيا الوطنأعلنت مؤسسة مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق، العثور على السيارة التي تم منها إطلاق الصواريخ في أربيل.ووفق موقع (روسيا اليوم) فقد قال بيان للمؤسسة: إن "الأجهزة الأمنية في إقليم كردستان، والتحالف الدولي، عثرت على هذه العجلة"، دون الكشف عن موقعها.وأكدت، أنه سيتم الإفصاح عن التفاصيل بعد الانتهاء من التحقيقات.وتعرضت أربيل لقصف صاروخي، أمس الاثنين، حيث سقطت عدة قذائف في محيط مطار أربيل الدولي.