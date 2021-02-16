داخلية غزة: استمرار عمل (معبر رفح) في الاتجاهين اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

نشرت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إحصائية حركة السفر عبر (معبر رفح البري) ليوم أمس الاثنين.



وبلغ عدد المغادرين 422 شخصًا، فيما العائدون 134، والمرجعون 64 شخصًا، مشيرة إلى استمرار العمل بالمعبر اليوم الثلاثاء في الاتجاهين.