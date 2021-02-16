رام الله: الاحتلال يعتقل 5 مواطنين ويبلغ 12 آخرين بمقابلة المخابرات

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 5 مواطنين من مناطق عدة بمحافظة رام الله والبيرة.



وافادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال، اقتحمت مخيم قدورة للاجئين المحاذي لمدينة رام الله، واعتقلت الشاب رأفت أبو شقرة (24 عاماً).



وفي قرية دورا القرع، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن باجس فواقة، فيما احتجزت لساعات عشرة مواطنين من بلدة سلواد عقب اقتحامها، واعتقلت 3 منهم وهم: محمد عواد، وطارق حامد، ومهند حماد، وسلمت 12 مواطناً آخر، بلاغات لمراجعة مخابرات الاحتلال.