دولي

إصابات (كورونا) حول العالم تقترب من 110 ملايين

إصابات (كورونا) حول العالم تقترب من 110 ملايين
رام الله - دنيا الوطن
بينت أحدث الإحصاءات العالمية، المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات، جراء الإصابة بالفيروس بلغ 2 مليون ونحو 419 ألف وفاة، فيما تزيد حصيلة المصابين عن 109 ملايين و677 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 84 مليوناً و369 ألف مريض.

وتواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 219 دولة وإقليماً ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الاثنين، تراجعاً طفيفاً في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 262 ألفاً و943 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ 24 ساعة الأخيرة 6,573 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي سجلت الاثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (954 وفاة)، والبرازيل (601 وفاة)، والمكسيك (436 وفاة)، وفرنسا (412 وفاة)، وروسيا (394 وفاة).

وأوضحت البيانات، أن الدول الخمس، التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالمياً، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (52,785 إصابة)، والبرازيل (32,197 إصابة)، وروسيا (14,207 إصابات)، واسبانيا (11,942 إصابة)، وبريطانيا (9,765 إصابة).

ولا تزال أميركا، تتصدر دول العالم، قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء، الأكثر تأثراً جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات هي: أميركا التي تقترب من تسجيل نصف مليون وفاة بواقع (498,203 وفيات)، والبرازيل (239,895 وفاة)، والمكسيك (174,657 وفاة)، والهند (155,840 وفاة)، وبريطانيا (117,396 وفاة).

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس، التي تعتبر حتى صباح اليوم، الأكثر تأثراً عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (28,317,703 إصابات)، والهند (10,925,710 إصابات)، والبرازيل (9,866,710 إصابات)، وروسيا (4,086,090 إصابة)، وبريطانيا (4,047,843 إصابة).

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