وصول بعثة إماراتية إلى إسرائيل لتجهيز السفارة في تل أبيب

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية (مكان): إن بعثة إماراتية وصلت إلى إسرائيل؛ لوضع اللمسات التقنية الأخيرة، تمهيداً لافتتاح سفارة إماراتية في تل أبيب قريباً.



ووفق الهيئة، فقد هبطت الطائرة في مطار (بن غوريون) بعد حصولها على موافقة خاصة من لجنة الاستثناءات، لكون المطار مغلقاً بسبب المخاوف من انتشار (كورونا).



وكان على متن الطائرة، أفراد البعثة بدون السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد محمود آل خاجة، والذي أدى اليمين الدستورية يوم أمس، كأول سفير إماراتي لدى إسرائيل.



وأفاد مكتب دبي الإعلامي، مساء أمس الأحد، بأن آل خاجة، أدى اليمين القانونية، كأول سفير للإمارات في إسرائيل.



وقال المكتب: إن آل خاجة: "أدى اليمين كأول سفير للدولة في إسرائيل أمام محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وبحضور منصور بن زايد"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وتسلم محمد بن راشد، اليوم، أوراق اعتماد سفراء جدد لدى الدولة، وذلك في قصر الوطن بأبوظبي.