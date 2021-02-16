إغلاق سلفيت وياسوف وفرخة للحد من تفشي (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ سلفيت، عبد الله كميل، إغلاق مدينة سلفيت وقرى ياسوف (شرقا) وفرخة (غربا) لمدة ستة أيام، بشكل كامل، نظراً للارتفاع الكبير في عدد الإصابات بفيروس (كورونا).



ويشمل الإغلاق، كافة المؤسسات، وتعمل فقط لجان الطوارئ في البلديات والمجالس المحلية.



وقال بيان صادر عن المحافظ: نظراً للزيادة المضطردة، وغير المسبوقة لأعداد المصابين بفيروس (كورونا) في كل من مدينة سلفيت وقرى ياسوف وفرخة، فإنه يتم حظر الخروج من المنازل في هذه المناطق، حيث تفتح فقط الصيدليات والمخابز، وذلك من الساعة السابعة مساء الثلاثاء 16/2/2021، وحتى صباح الاثنين 22/2/2021.



ودعا المواطنين، للتزود بالاحتياجات، خلال فترة الإغلاق، مشيراً إلى أنه يجري فحص إذا ما كان الفيروس المنتشر بكثافة ينتمي للسلالة الجديدة من (كورونا).