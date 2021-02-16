بدءًا من الليلة.. منخفض جوي قوي يضرب الأراضي الفلسطينية

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المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 16-2 3-2 7-5 بيت لحم 16-2 3-2 7-5 رام الله والبيرة 15-1 2-1 6-4 طولكرم 20-6 9-6 12-8 نابلس 18-3 4-3 8-5 قلقيلية 20-6 9-6 12-8 جنين 19-5 7-6 10-6 سلفيت 16-2 3-2 7-5 طوباس 20-5 8-6 11-6 روابي 18-3 4-3 8-5 الخليل 15-0 1-0 5-3 غزه 21-7 11-7 14-10 أريحا 23-8 12-8 16-10 خانيونس 21-7 11-7 14-10 الأغوار الشمالية 21-7 10-7 14-8 رفح 20-6 10-6 13-9

وخلال ساعات المساء والليل يتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ حيث يصبح الجو غائما وعاصفا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية والوسطى تمتد تدريجيا الى بقية المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ،والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول مساء وليلا الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية مثيرة للغبار، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.هذه الليلة: يكون الجو غائماً وعاصفا وماطرا وتكون الامطار مصحوبة بعواصف رعدية وزخات من البرد احيانا وشديد البرودة ويتوقع سقوط زخات ثلجية فوق المرتفعات الجبلية، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر مائجا.يوم الأربعاء، يتعمق تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ حيث يستمر الجو غائما وعاصفا وشديد البرودة ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، ويتوقع سقوط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها 700 متر فوق مستوى سطح البحر خاصة على الجبال الشمالية والوسطى صباحا وفي ساعات الظهيرة والمساء تشمل المرتفعات الجنوبية والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائج .يوم الخميس، يستمر تأثير المنخفض الجوي العميق المصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة قطبية المنشأ حيث يستمر الجو غائما وشديد البرودة وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا، ويتوقع سقوط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية التي يزيد ارتفاعها 900 متر فوق مستوى سطح البحر حتى ساعات الصباح والرياح غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجا.يوم الجمعة، يستمر تأثير المنخفض الجوي ويستمر الجو غائما ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو شديد البرودة وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق ويتوقع انحسار المخفض الجوي خلال ساعات الليل المتأخرة والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين ايام تأثر البلاد بالمنخفض الجوي من خطر:1-الانخفاض الكبير في درجات الحرارة.2-تشكل السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.3- شدة سرعة الرياح التي قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 90 كم /ساعة.4- خطر التزحلق على الطرقات نتيجة تساقط الثلج والبرد .5- تدني مدى الرؤيا الأفقية.6- اغلاق بعض الطرق في المرتفعات الجبلية نتيجة لتراكم الثلوج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: