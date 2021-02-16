رئيس سلطة جودة البيئة يستقبل السفير الفنزويلي لتعزيز التعاون المشترك











رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس سلطة جودة البيئة أ. جميل المطور في مكتبه اليوم، السفير الفنزويلي لدى فلسطين ماهر طه والوفد المرافق له، بهدف تعزيز سبل تعزيز التعاون المشترك في المجال البيئي.ورحب المطور خلال اللقاء بسعادة السفير مثمنا مواقف الحكومة والشعب الفنزويلي الداعمة لشعب فلسطين وقضيته العادلة.وأكد على عمق العلاقات بين الشعبين، متطرقا إلى آفاق التعاون بين سلطة جودة البيئة ووزارة البيئة الفنزويلية بهدف تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات والتجارب.وبدوره، أكد السفير على مدى دعم الرئاسة والحكومة والشعب الفنزويلي للقضية الفلسطينية ومصلحة الشعبين في مكافحة الاستعمار والعنصرية في كل مكان.وقد أتفق الطرفان على البدء في إعداد مذكرة تعاون مشترك بين البلدين في مجال البيئة.وقد حضر الاجتماع من سلطة جودة البيئة كلا من مدير عام المصادر الطبيعية د.عيسى موسى ومدير عام المشاريع والعلاقات الدولية م. أحمد أبو ظاهر.