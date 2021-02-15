محكمة الاحتلال المركزية ترد استئناف أربع عائلات مقدسية وتمهلها لإخلاء منازلها حتى مايو





وكانت "محكمة الصلح" أصدرت قرار إخلاء العائلات المذكورة في شهر تشرين الأول الماضي، وقدمت العائلات استئنافها للمحكمة المركزية وتم رفضه اليوم. حيث تنوي العائلات التوجه "للمحكمة العليا" للاستئناف من جديد على القرار.





رام الله - دنيا الوطنردت محكمة الاحتلال المركزية، مساء اليوم الاثنين، الاستئناف الذي قدمته أربع عائلات من حي الشيخ جراح في القدس، للمطالبة بوقف إخلائها من منازلها لصالح المستوطنين.وأوضح محامي العائلات سامي ارشيد لمركز معلومات وادي حلوة في القدس، أن "المحكمة المركزية" أصدرت قرارها الذي يقضي "برفض الاستئناف على قرار محكمة الصلح بإخلاء عائلات اسكافي، الكرد، الجاعوني، والقاسم" من منازلهم لصالح المستوطنين، بعد أسبوع من جلسة النظر بالاستئناف المقدم من أهالي الحي، وأمهلت العائلات حتى تاريخ الثاني من شهر أيار/مايو المقبل لتنفيذ قرار الإخلاء.وأضاف ارشيد أن جهات استيطانية تدعي ملكية الأرض المقام عليها عقارات الأهالي في حي "كرم الجاعوني" في الشيخ جراح، وتم تسجيلها عام 1972.