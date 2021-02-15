شؤون فلسطينية

القدس: شرطة الاحتلال تعتقل شابا بعد الاعتداء عليه

القدس: شرطة الاحتلال تعتقل شابا بعد الاعتداء عليه
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، شابا عند باب الخليل في البلدة القديمة من القدس.

وقال شهود عيان، إن عناصر من شرطة الاحتلال اعتدت على الشاب المقدسي يوسف شاويش بالدفع والضرب، قبل أن تقتاده إلى مركز "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة.

أخبار ذات صلة

رئيس سلطة جودة البيئة يستقبل السفير الفنزويلي لتعزيز التعاون المشترك

رئيس سلطة جودة البيئة يستقبل السفير الفنزويلي لتعزيز التعاون المشترك

محكمة الاحتلال المركزية ترد استئناف أربع عائلات مقدسية وتمهلها لإخلاء منازلها حتى مايو

محكمة الاحتلال المركزية ترد استئناف أربع عائلات مقدسية وتمهلها لإخلاء منازلها حتى مايو

الشرطة: العثور على جثة مواطن في بلدة كفرعقب شمال القدس

الشرطة: العثور على جثة مواطن في بلدة كفرعقب شمال القدس

التنمية الاجتماعية وشركاء حماية الطفولة يناقشون خطة لحماية الأطفال من الابتزاز الالكتروني

التنمية الاجتماعية وشركاء حماية الطفولة يناقشون خطة لحماية الأطفال من الابتزاز الالكتروني

التجمع الديمقراطي يطالب المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة بالعدول فوراً عن تعميم &#34;منع السفر&#34;

التجمع الديمقراطي يطالب المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة بالعدول فوراً عن تعميم "منع السفر"

الرئيس عباس يعزي بوفاة الشاعر مريد البرغوثي

الرئيس عباس يعزي بوفاة الشاعر مريد البرغوثي

قيادي فلسطيني يُعلق على منع الاحتلال دخول اللقاحات لقطاع غزة

قيادي فلسطيني يُعلق على منع الاحتلال دخول اللقاحات لقطاع غزة

مؤسسة محمود درويش: برحيل البرغوثي تخسر الحركة الثقافية الفلسطينية والعربية أحد رموزها

مؤسسة محمود درويش: برحيل البرغوثي تخسر الحركة الثقافية الفلسطينية والعربية أحد رموزها

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

رئيس سلطة جودة البيئة يستقبل السفير الفنزويلي لتعزيز التعاون المشترك

رئيس سلطة جودة البيئة يستقبل السفير الفنزويلي لتعزيز التعاون المشترك

محكمة الاحتلال المركزية ترد استئناف أربع عائلات مقدسية وتمهلها لإخلاء منازلها حتى مايو

محكمة الاحتلال المركزية ترد استئناف أربع عائلات مقدسية وتمهلها لإخلاء منازلها حتى مايو

القدس: شرطة الاحتلال تعتقل شابا بعد الاعتداء عليه

القدس: شرطة الاحتلال تعتقل شابا بعد الاعتداء عليه

الشرطة: العثور على جثة مواطن في بلدة كفرعقب شمال القدس

الشرطة: العثور على جثة مواطن في بلدة كفرعقب شمال القدس

التنمية الاجتماعية وشركاء حماية الطفولة يناقشون خطة لحماية الأطفال من الابتزاز الالكتروني

التنمية الاجتماعية وشركاء حماية الطفولة يناقشون خطة لحماية الأطفال من الابتزاز الالكتروني

التجمع الديمقراطي يطالب المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة بالعدول فوراً عن تعميم &#34;منع السفر&#34;

التجمع الديمقراطي يطالب المجلس الأعلى للقضاء الشرعي بغزة بالعدول فوراً عن تعميم "منع السفر"

الرئيس عباس يعزي بوفاة الشاعر مريد البرغوثي

الرئيس عباس يعزي بوفاة الشاعر مريد البرغوثي

&#34;الوطني&#34; يشارك في اجتماع برلماني متوسطي حول مكافحة الإرهاب

"الوطني" يشارك في اجتماع برلماني متوسطي حول مكافحة الإرهاب

منوعات

شاهد: بعد طلبها الطلاق.. ماذا قال تامر حسني عن بسمة بوسيل

شاهد: بعد طلبها الطلاق.. ماذا قال تامر حسني عن بسمة بوسيل

الأمير هاري يعلن انتظاره ابنه الثاني .. ولكن هل سيعتبر ولي للعهد؟

الأمير هاري يعلن انتظاره ابنه الثاني .. ولكن هل سيعتبر ولي للعهد؟

بعد بوادر الانفصال .. رسائل عشق ساخنة بين ديما بياعة وزوجها

بعد بوادر الانفصال .. رسائل عشق ساخنة بين ديما بياعة وزوجها

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريحاته حول تعاطيه المخدرات..ويهين أبناء منطقته

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريحاته حول تعاطيه المخدرات..ويهين أبناء منطقته

(يوتيوب) يضع محمد فؤاد في موقف محرج .. والأخير يرد بعنف

(يوتيوب) يضع محمد فؤاد في موقف محرج .. والأخير يرد بعنف

شاهد: لطيفة تذرف الدموع في عيد ميلادها ..من السبب؟

شاهد: لطيفة تذرف الدموع في عيد ميلادها ..من السبب؟

شاهد: كيف احتفل الفنانين بعيد الحب

شاهد: كيف احتفل الفنانين بعيد الحب

الهام شاهين تحتفل وتعلق &#34;قضيت أحلى فلانتاين في حياتي&#34;

الهام شاهين تحتفل وتعلق "قضيت أحلى فلانتاين في حياتي"

السلطات الإماراتية تغلق مطعم (الشيف بوراك).. وسط تكتم شديد

السلطات الإماراتية تغلق مطعم (الشيف بوراك).. وسط تكتم شديد

درة وزوجها يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي بسيارة فارهة بعيد الحب..ما حقيقتها

درة وزوجها يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي بسيارة فارهة بعيد الحب..ما حقيقتها

عربي

شاهد: الرئيس التونسي يوجه كتاباً بـ &#34;خط يده&#34; لرئيس الحكومة

شاهد: الرئيس التونسي يوجه كتاباً بـ "خط يده" لرئيس الحكومة

العراق: سقوط ثلاث قذائف هاون بمحيط مطار أربيل

العراق: سقوط ثلاث قذائف هاون بمحيط مطار أربيل

الأردن: مؤشرا الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) يعودان للارتفاع

الأردن: مؤشرا الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) يعودان للارتفاع

مجلس النواب الليبي يقرر الاجتماع في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة

مجلس النواب الليبي يقرر الاجتماع في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة