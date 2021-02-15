القدس: شرطة الاحتلال تعتقل شابا بعد الاعتداء عليه
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، شابا عند باب الخليل في البلدة القديمة من القدس.
وقال شهود عيان، إن عناصر من شرطة الاحتلال اعتدت على الشاب المقدسي يوسف شاويش بالدفع والضرب، قبل أن تقتاده إلى مركز "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة.
اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، شابا عند باب الخليل في البلدة القديمة من القدس.
وقال شهود عيان، إن عناصر من شرطة الاحتلال اعتدت على الشاب المقدسي يوسف شاويش بالدفع والضرب، قبل أن تقتاده إلى مركز "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة.
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