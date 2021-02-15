إصابة طفل بانفجار قنبلة من مخلفات الاحتلال في أريحا

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب طفل (10 سنوات)، اليوم الاثنين، بجروح بعد انفجار قنبلة صوت من مخلفات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.



وأفادت مصادر محلية، بنقل طفل إلى المشفى لتلقي العلاج، بعد أن أصيب بانفجار قنبلة صوتية بيده من مخلفات الاحتلال، خلال تواجده بالقرب من منطقة المقبرة في المخيم، والتي تشهد عادة مواجهات مع الاحتلال.