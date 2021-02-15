التنمية الاجتماعية وشركاء حماية الطفولة يناقشون خطة لحماية الأطفال من الابتزاز الالكتروني

رام الله - دنيا الوطننظمت الادارة العامة لشؤون الاسرة في وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، ورشة عمل تطويرية لصياغة الخطة الاستراتيجية لحماية الاطفال من الابتزاز الالكتروني، بحضور كافة الشركاء من الجهات المختصة والمؤسسات الحكومية ممثلة بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم وجهاز الشرطة الفلسطينية ،والنيابة العامة ونيابة الاحداث، ووكالة الغوث الدولية.وتأتي الورشة استنادا لمذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين وزارة التنمية الاجتماعية و المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات.وافتتح مدير عام شؤون الاسرة والطفولة محمد القرم الورشة مرحباً بالحضور والمشاركين مثمنا الجهود المبذولة من كافة الشركاء في قطاع حماية الطفولة فيما يحقق المصلحة الفضلى لأطفالنا.وأكد القرم على أهمية إعداد مثل هذه الخطة الاستراتيجية لحماية أطفالنا من مخاطر الانترنت والاستغلال والابتزاز الالكتروني دعياً مضاعفة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المرجوة من الخطة.وتحدث مدير المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات احمد ابو عايش شاكراً طاقم وزارة التنمية الاجتماعية والشركاء العاملين في قطاع حماية الطفولة مؤكداً على دور وزارة التنمية الاجتماعية كونها المظلة الحامية لقطاع حماية الطفولة في فلسطين .واضاف أبو عايش اننا بدانا باعداد مسودة للخطة الاستراتيجية للاعوام 2021-2025 ووضع الاهداف التي تساعد على تلبية احتياجات الطفل وحمايته . وإيجاد جسم حكومي مكون من الوزارات والجهات المختصة لمراجعتها وتنفيذها ومتابعتها وتقيييمها .وقدم محمد طلال عرضا مفصلا عن اهداف الخطة والانشطة والمسؤوليات والفترة الزمنية لتنفيذها وقام بتقسيم الحضور الى مجموعات لوضع ملاحظاتهم ومناقشتها ووضع التوصيات والمقترحات لتعديل الخطة من قبل المشاركين.