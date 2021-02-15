الرئيس عباس يعزي بوفاة الشاعر مريد البرغوثي

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رام الله - دنيا الوطن

عزى الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، بوفاة الشاعر والأديب مريد البرغوثي.



وأعرب الرئيس عباس عن تعازيه الحارة برحيل البرغوثي الذي كان له دور هام في المجال الشعري والأدبي، ومساهمات أدبية بارزة في مجال حفظ التراث الفلسطيني، حيث نشر 12 ديوانا، وكتابين نثريين، داعيا الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يلهم أهله وجميع أفراد أسرته ومحبيه وأبناء شعبنا الصبر والسلوان.