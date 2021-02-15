قيادي فلسطيني يعلق على منع الاحتلال دخول اللقاحات لقطاع غزة

وقال البرغوثي: إن تصرفات حكومة إسرائيل تمثل جريمة مضاعفة و تستحق الإدانة من مؤسسات الصحة العالمية والمجتمع الدولي وهي تدل على نوايا سياسية خطيرة للسماح بانتشار الوباء الخطير بين الفلسطينيين وتكريس "طب الأبرتهايد" المخالف لكل القواعد الطبية والإنسانية.



وأكدت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منعت إدخال اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا)، والتي سيرتها الوزارة اليوم إلى قطاع غزة.



وأضافت في تصريح، نشرته وزارة الصحة عبر صفحتها على (فيسبوك)، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الإجراء التعسفي، المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية.



رام الله - دنيا الوطنوصف د.مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، قرار حكومة الاحتلال منع دخول اللقاحات ضد (كورونا) إلى قطاع غزة، بـ "الجريمة المضاعفة".وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الاحتلال لا يكتفي بخرق القانون الدولي والتنكر لواجباته كقوة احتلال ويواصل التمييز العنصري ضد سكان الضفة الغربية وقطاع غزة باحتكار ملايين اللقاحات ومنع وصولها للفلسطينيين بل وإتلاف كمية كبيرة منها بدل السماح لاستعمالها من قبل الفلسطينيين، بل ويمنع حتى وصول اللقاحات الى قطاع غزة والتي استطاعت وزارة الصحة الفلسطينية الحصول عليها بصعوبة بالغة.