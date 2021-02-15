"العربية الفلسطينية": رفض الجزائر التطبيع مع الاحتلال يؤكد دعمها المتواصل للقضية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، أن الجزائر تثبت يوما بعد يوم دعمها للقضية المركزية، و إسنادها لحقوق الشعب الفلسطيني، موضحا أن بلد المليون شهيد مازال يناصر الفلسطينيين حتى دحر الاحتلال ، و إقامة دولته المستقلة.



جاءت أقوال عاشور خلال لقاء صحفي تعقيبا على انسحاب الجزائر من اجتماع دولي تشارك فيها إسرائيل، وذلك قبل يومين.



وقال عاشور في تصريحاته: "الاجتماع الدولي كان بمثابة فعالية تطبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي"، مبينا أن " انسحاب الجزائر يدلل على رفضها التطبيع مع الاحتلال"، مشيرا إلى أن الجزائر عانت من الاستعمار في القرن الماضي، مشددا على وقوف قيادته و شعبه إلى جانب فلسطين.



و تابع قائلا:" الجزائر احتوت الثورة الفلسطينية في التسعينات من القرن المنصرم"، مضيفا أنه تم إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 88 من العاصمة الجزائرية، لافتا إلى أن علاقة وطيدة ثورية تربط بين الفلسطينيين و الجزائريين، داعيا إلى أن تتخذ الجزائر الشقيقة نموذجا يحتذى به.