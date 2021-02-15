"العربية الفلسطينية": رفض الجزائر التطبيع مع الاحتلال يؤكد دعمها المتواصل للقضية
رام الله - دنيا الوطن
أكد جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، أن الجزائر تثبت يوما بعد يوم دعمها للقضية المركزية، و إسنادها لحقوق الشعب الفلسطيني، موضحا أن بلد المليون شهيد مازال يناصر الفلسطينيين حتى دحر الاحتلال ، و إقامة دولته المستقلة.
جاءت أقوال عاشور خلال لقاء صحفي تعقيبا على انسحاب الجزائر من اجتماع دولي تشارك فيها إسرائيل، وذلك قبل يومين.
وقال عاشور في تصريحاته: "الاجتماع الدولي كان بمثابة فعالية تطبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي"، مبينا أن " انسحاب الجزائر يدلل على رفضها التطبيع مع الاحتلال"، مشيرا إلى أن الجزائر عانت من الاستعمار في القرن الماضي، مشددا على وقوف قيادته و شعبه إلى جانب فلسطين.
و تابع قائلا:" الجزائر احتوت الثورة الفلسطينية في التسعينات من القرن المنصرم"، مضيفا أنه تم إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 88 من العاصمة الجزائرية، لافتا إلى أن علاقة وطيدة ثورية تربط بين الفلسطينيين و الجزائريين، داعيا إلى أن تتخذ الجزائر الشقيقة نموذجا يحتذى به.
أكد جميل عاشور، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر ساحة غزة، أن الجزائر تثبت يوما بعد يوم دعمها للقضية المركزية، و إسنادها لحقوق الشعب الفلسطيني، موضحا أن بلد المليون شهيد مازال يناصر الفلسطينيين حتى دحر الاحتلال ، و إقامة دولته المستقلة.
جاءت أقوال عاشور خلال لقاء صحفي تعقيبا على انسحاب الجزائر من اجتماع دولي تشارك فيها إسرائيل، وذلك قبل يومين.
وقال عاشور في تصريحاته: "الاجتماع الدولي كان بمثابة فعالية تطبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي"، مبينا أن " انسحاب الجزائر يدلل على رفضها التطبيع مع الاحتلال"، مشيرا إلى أن الجزائر عانت من الاستعمار في القرن الماضي، مشددا على وقوف قيادته و شعبه إلى جانب فلسطين.
و تابع قائلا:" الجزائر احتوت الثورة الفلسطينية في التسعينات من القرن المنصرم"، مضيفا أنه تم إعلان الاستقلال الفلسطيني عام 88 من العاصمة الجزائرية، لافتا إلى أن علاقة وطيدة ثورية تربط بين الفلسطينيين و الجزائريين، داعيا إلى أن تتخذ الجزائر الشقيقة نموذجا يحتذى به.
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