دولي

شاهد: لحظة سقوط ثلاثة صواريخ على مدينة إربيل بكردستان العراق

شاهد: لحظة سقوط ثلاثة صواريخ على مدينة إربيل بكردستان العراق
جانب من سقوط صواريخ في إربيل
رام الله - دنيا الوطن
كشفت وزارة الداخلية في كردستان العراق، مساء اليوم الاثنين، تفاصيل حادثة إطلاق ثلاثة صواريخ قرب مطار إربيل. 

وقالت وفق ما نقلت وكالات أنباء عربية، فإن الوزارة قالت: إنه في الساعة 9:30 مساء بالتوقيت المحلي، أُطلقت صواريخ نحو أربيل.

وأضافت: بأن المعلومات الأولية تفيد بسقوط عدد من الجرحى بالهجوم الصاروخي، مشيرة إلى أن الصواريخ سقطت على أكثر من منطقة في أربيل وضواحيها.

وتابعت داخلية كردستان العراق، بأن الجهات الأمنية باشرت تحقيقاتها بالهجوم الصاروخي في أربيل، مطالبة المواطنين بالابتعاد والبقاء في منازلهم.

من جهتها، أفادت وزارة صحة إقليم كردستان العراق، بأن ثلاثة جرحى، جراء هجوم الصواريخ، أحدهم حارس إحدى القنصليات الأجنبية.


 

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