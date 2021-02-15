شؤون فلسطينية

مؤسسة محمود درويش: برحيل البرغوثي تخسر الحركة الثقافية الفلسطينية والعربية أحد رموزها

مؤسسة محمود درويش: برحيل البرغوثي تخسر الحركة الثقافية الفلسطينية والعربية أحد رموزها
الشاعر مُريد البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
نعت مؤسسة محمود درويش ممثلةً برئيسها الدكتور زياد أبو عمرو ومجلس أُمنائها وإدارتها الشاعر الفلسطيني والأديب الكبير مريد البرغوثي، الذي رحل مساء أمس الأحد عن عمر ناهز (77 عاماً)، بعد مسيرة حافلةٍ بالعطاء الثقافي والوطني، كرس خلالها كتاباته وإبداعاته في الدفاع عن الهوية الفلسطينية والقضية الوطنية، وعن الثقافة والقيم التنويرية.

واعتبرت مؤسسة محمود درويش في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، رحيل البرغوثي خسارة كبيرة للثقافة الوطنية الفلسطينية والعربية، إذ كان أحد رموزها ومبدعيها، مؤكدةً أن أعماله الشعرية والأدبية ستبقى خالدةً تتناقلها الأجيال.

وتقدمت المؤسسة بالتحية لروح الشاعر مريد البرغوثي ولروح زوجته الأديبة والناشطة السياسية الراحلة رضوى عاشور، وبخالص العزاء والمواساة من ابنهما الشاعر تميم البرغوثي ومن آل البرغوثي الكرام داخل الوطن وخارجه، ومن الحركة الثقافية الفلسطينية والعربية.

وقد وُلد الشاعر مريد البرغوثي في 8 تموز/يوليو 1944 في قرية دير غسانة، شمالي رام الله، وتلقى تعليمه في مدرسة رام الله الثانوية، وسافر إلى مصر عام 1963 حيث التحق بجامعة القاهرة وتخرج في قسم اللغة الإنجليزية وآدابها العام 1967.

وللشاعر 12 ديواناً شعرياً، ومن أبرز رواياته: "رأيت رام الله"، حيث لم يتمكن من العودة إلى مدينته رام الله إلا بعد ثلاثين عاماً من التنقل بين المنافي العربية والأوروبية، وهي التجربة التي صاغها في سيرته الروائية تلك.

والراحل هو زوج الروائية المصرية البارزة رضوى عاشور، التي رحلت نهاية عام 2014.

كما أن الراحل هو والد الشاعر تميم البرغوثي، صاحب قصيدة "في القدس" الشهيرة.

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