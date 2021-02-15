"الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات فيروس (كورونا) ليوم الاثنين





وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه تم تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية ليوم الاثنين.





وبذلك يكون العدد الكلي للإصابات، 125 إصابة بعد فحص 1530 عينة، بنسبة إصابة 8.1%.





وكانت "الصحة" بغزة، سجلت أمس الأحد 79 إصابة بفيروس (كورونا).

غزة - دنيا الوطنكشفت وزارة الصحة، بغزة، عن حصيلة الحالة الوبائية بالقطاع ليوم الاثنين، وتحديداً بشأن عدد الإصابات، حيث يشير إلى ارتفاع لافت مقارنة بيوم أمس الأحد.