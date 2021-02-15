شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات فيروس (كورونا) ليوم الاثنين

"الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات فيروس (كورونا) ليوم الاثنين
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
كشفت وزارة الصحة، بغزة، عن حصيلة الحالة الوبائية بالقطاع ليوم الاثنين، وتحديداً بشأن عدد الإصابات، حيث يشير إلى ارتفاع لافت مقارنة بيوم أمس الأحد.

وقالت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إنه تم تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في الدورة الثانية ليوم الاثنين.

وبذلك يكون العدد الكلي للإصابات، 125 إصابة بعد فحص 1530 عينة، بنسبة إصابة 8.1%.

وكانت "الصحة" بغزة، سجلت أمس الأحد 79 إصابة بفيروس (كورونا).

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