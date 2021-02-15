إسرائيل: إعادة فتح المصالح التجارية والترفيهية بشروط مقيدة أمام حاملي جواز السفر الأخضر





وتقرر أنه ستتم بلورة آلية مختلفة للمجمعات التجارية المسقوفة التي تُقدم فيها خدمات ضرورية يجب منحها لكل الجمهور وليس للمتطعمين أو المتعافين فحسب، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





كما قرر الوزيران عدم فرض إغلاق صحي خلال عيد المساخر (بوريم)، بل فرض قيود بما في ذلك حظر التجمهر، وبالتالي الايعاز الى الجمهور بالاحتفال بالعيد مع العائلة المصغرة فقط.



وقرر مساء اليوم كابينت (كورونا) أيضا إعادة فتح العروض الثقافية والمباريات الرياضية وصالات اللياقة البدنية والفنادق يوم الأحد المقبل، ولكن فقط أمام المتطعمين بالجرعتين والمتعافين من المرض.



رام الله - دنيا الوطناتفق وزير الصحة الإسرائيلي، يولي ادلشتاين، ورئيس حزب (أزرق أبيض)، بيني غانتس، على إعادة فتح المصالح التجارية بشروط مقيدة يوم الأحد المقبل أمام حاملي جواز السفر الأخضر.