نتنياهو: خلافات مع بايدن حول الملفين الإيراني والفلسطيني

نتنياهو وجو بايدن - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين: إن ثمة توافقاً مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الكثير من الأمور، واختلاف حول أخرى، أهمها: الملفان الإيراني والفلسطيني.



وأضاف في في مقابلة مع (القناة 12): أنه ليس من المقلق أن جو بايدن لم يتصل بي، مشيراً إلى أنه "لدينا علاقة ودية منذ ما يقرب من 40 عامًا، ونعرف بعضنا البعض"، مستدركاً: "لكن هناك خلافات أيضًا، حول إيران والفلسطينيين".





يشار إلى أن بايدن، استلم منصبه رئيساً للولايات المتحدة في 20 من كانون الثاني/ يناير الماضي، وحتى اللحظة لم يُجر اتصالاً هاتفياً مع نتنياهو.