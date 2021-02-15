نتنياهو: خلافات مع بايدن حول الملفين الإيراني والفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين: إن ثمة توافقاً مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الكثير من الأمور، واختلاف حول أخرى، أهمها: الملفان الإيراني والفلسطيني.
وأضاف في في مقابلة مع (القناة 12): أنه ليس من المقلق أن جو بايدن لم يتصل بي، مشيراً إلى أنه "لدينا علاقة ودية منذ ما يقرب من 40 عامًا، ونعرف بعضنا البعض"، مستدركاً: "لكن هناك خلافات أيضًا، حول إيران والفلسطينيين".
يشار إلى أن بايدن، استلم منصبه رئيساً للولايات المتحدة في 20 من كانون الثاني/ يناير الماضي، وحتى اللحظة لم يُجر اتصالاً هاتفياً مع نتنياهو.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين: إن ثمة توافقاً مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، على الكثير من الأمور، واختلاف حول أخرى، أهمها: الملفان الإيراني والفلسطيني.
وأضاف في في مقابلة مع (القناة 12): أنه ليس من المقلق أن جو بايدن لم يتصل بي، مشيراً إلى أنه "لدينا علاقة ودية منذ ما يقرب من 40 عامًا، ونعرف بعضنا البعض"، مستدركاً: "لكن هناك خلافات أيضًا، حول إيران والفلسطينيين".
يشار إلى أن بايدن، استلم منصبه رئيساً للولايات المتحدة في 20 من كانون الثاني/ يناير الماضي، وحتى اللحظة لم يُجر اتصالاً هاتفياً مع نتنياهو.
التعليقات