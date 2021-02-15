المنخفض الجوي.. أمطار غزيرة على طول السهل الساحلي ومخاوف شديدة من فيضانات





وأضافت: بأن أمطاراً غزيرة، ستهطل بشكل رئيسي على طول السهل الساحلي، وهناك مخاوف شديدة من حدوث فيضانات.





وتابعت القناة، بأنه من المتوقع تساقط الثلوج بشكل كثيف في الجبال الشمالية، من صباح الأربعاء حتى الخميس، ومن المتوقع أن يكون الطقس بارداً في مدينة القدس.



كما حذرت القناة، من تساقط ثلوج كثيفة في الجبال الشمالية، فيما صدرت تعليمات للسكان، بعدم مغادرة مناطقهم دون ضرورة ملحة.

رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن العاصفة القوية، ستبدأ مساء غد الثلاثاء مع رياح شديدة، ستصل سرعتها إلى 100 كلم/ س، وأجواء باردة، سيشعر بها السكان في جميع أنحاء إسرائيل.