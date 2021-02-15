عربي

شاهد: الرئيس التونسي يوجه كتاباً بـ "خط يده" لرئيس الحكومة

شاهد: الرئيس التونسي يوجه كتاباً بـ "خط يده" لرئيس الحكومة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الاثنين، كتاباً إلى رئيس الحكومة هشام مشيشي، يتعلق بالجوانب القانونية للتحوير الوزاري وتجاهل بعض أحكام الدستور.

وتضمن الكتاب المحرر بخط سعيد، تذكيرا بجملة من المبادئ المتعلقة بضرورة أن تكون السلطة السياسية في تونس معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأكد سعيد أن اليمين لا تقاس بمقاييس الإجراءات الشكلية أو الجوهرية، بل بالالتزام بما ورد في نص القسم وبالآثار التي ستترتب عليه لا في الحياة الدنيا فقط، ولكن حين يقف من أداها بين يدي أعدل العادلين.


 



أخبار ذات صلة

العراق: سقوط ثلاث قذائف هاون بمحيط مطار أربيل

العراق: سقوط ثلاث قذائف هاون بمحيط مطار أربيل

الأردن: مؤشرا الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) يعودان للارتفاع

الأردن: مؤشرا الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) يعودان للارتفاع

مجلس النواب الليبي يقرر الاجتماع في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة

مجلس النواب الليبي يقرر الاجتماع في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة

الحوثيون يعلنون استهداف مطاري جدة وأبها في السعودية وتوقفهما ساعتين

الحوثيون يعلنون استهداف مطاري جدة وأبها في السعودية وتوقفهما ساعتين

رئيس الحكومة التونسية يُقيل عدداً من الوزراء

رئيس الحكومة التونسية يُقيل عدداً من الوزراء

الإمارات تكشف هوية سفيرها في إسرائيل

الإمارات تكشف هوية سفيرها في إسرائيل

شاهد: مصرع أربعة أشخاص إثر انهيار مبنى في القاهرة

شاهد: مصرع أربعة أشخاص إثر انهيار مبنى في القاهرة

الملك عبد الله: القضية الفلسطينية وحماية المقدسات على رأس أولويات الأردن

الملك عبد الله: القضية الفلسطينية وحماية المقدسات على رأس أولويات الأردن

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الإعلان عن عودة الاعتصام الأسبوعي لذوي الأسرى أمام &#34;الصليب الأحمر&#34; بغزة

الإعلان عن عودة الاعتصام الأسبوعي لذوي الأسرى أمام "الصليب الأحمر" بغزة

&#34;العمل ضد الجوع&#34; تدعم وزارة الصحة بمركز متخصص لفحص وتطعيم (كورونا) بالخليل

"العمل ضد الجوع" تدعم وزارة الصحة بمركز متخصص لفحص وتطعيم (كورونا) بالخليل

الشرطة تُحرر مخالفات سلامة عامة في ضواحي القدس

الشرطة تُحرر مخالفات سلامة عامة في ضواحي القدس

إدارة (نفحة) تواصل عزل الأسير المريض موسى صوفان بظروف سيئة

إدارة (نفحة) تواصل عزل الأسير المريض موسى صوفان بظروف سيئة

ليلى غنام: مجلس طوارئ محافظة رام الله والبيرة جاهز للتعامل مع المنخفض

ليلى غنام: مجلس طوارئ محافظة رام الله والبيرة جاهز للتعامل مع المنخفض

اشتية: مجلس الوزراء يضع احتياجات محافظة طولكرم على رأس الأولويات

اشتية: مجلس الوزراء يضع احتياجات محافظة طولكرم على رأس الأولويات

نايف الرجوب يدعو أهالي الخليل للتسجيل في الانتخابات قبل فوات الأوان

نايف الرجوب يدعو أهالي الخليل للتسجيل في الانتخابات قبل فوات الأوان

&#39;التربية&#34; تشيد بفوز المدرسة الفلسطينية بقطر بالمراكز الأولى ببطولة للمناظرات

'التربية" تشيد بفوز المدرسة الفلسطينية بقطر بالمراكز الأولى ببطولة للمناظرات

منوعات

شاهد: بعد طلبها الطلاق.. ماذا قال تامر حسني عن بسمة بوسيل

شاهد: بعد طلبها الطلاق.. ماذا قال تامر حسني عن بسمة بوسيل

الأمير هاري يعلن انتظاره ابنه الثاني .. ولكن هل سيعتبر ولي للعهد؟

الأمير هاري يعلن انتظاره ابنه الثاني .. ولكن هل سيعتبر ولي للعهد؟

بعد بوادر الانفصال .. رسائل عشق ساخنة بين ديما بياعة وزوجها

بعد بوادر الانفصال .. رسائل عشق ساخنة بين ديما بياعة وزوجها

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريحاته حول تعاطيه المخدرات..ويهين أبناء منطقته

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريحاته حول تعاطيه المخدرات..ويهين أبناء منطقته

(يوتيوب) يضع محمد فؤاد في موقف محرج .. والأخير يرد بعنف

(يوتيوب) يضع محمد فؤاد في موقف محرج .. والأخير يرد بعنف

شاهد: لطيفة تذرف الدموع في عيد ميلادها ..من السبب؟

شاهد: لطيفة تذرف الدموع في عيد ميلادها ..من السبب؟

شاهد: كيف احتفل الفنانين بعيد الحب

شاهد: كيف احتفل الفنانين بعيد الحب

الهام شاهين تحتفل وتعلق &#34;قضيت أحلى فلانتاين في حياتي&#34;

الهام شاهين تحتفل وتعلق "قضيت أحلى فلانتاين في حياتي"

السلطات الإماراتية تغلق مطعم (الشيف بوراك).. وسط تكتم شديد

السلطات الإماراتية تغلق مطعم (الشيف بوراك).. وسط تكتم شديد

درة وزوجها يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي بسيارة فارهة بعيد الحب..ما حقيقتها

درة وزوجها يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي بسيارة فارهة بعيد الحب..ما حقيقتها

عربي

شاهد: الرئيس التونسي يوجه كتاباً بـ &#34;خط يده&#34; لرئيس الحكومة

شاهد: الرئيس التونسي يوجه كتاباً بـ "خط يده" لرئيس الحكومة

العراق: سقوط ثلاث قذائف هاون بمحيط مطار أربيل

العراق: سقوط ثلاث قذائف هاون بمحيط مطار أربيل

الأردن: مؤشرا الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) يعودان للارتفاع

الأردن: مؤشرا الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) يعودان للارتفاع

مجلس النواب الليبي يقرر الاجتماع في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة

مجلس النواب الليبي يقرر الاجتماع في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة