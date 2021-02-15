شاهد: الرئيس التونسي يوجه كتاباً بـ "خط يده" لرئيس الحكومة















رام الله - دنيا الوطنوجه الرئيس التونسي، قيس سعيد، يوم الاثنين، كتاباً إلى رئيس الحكومة هشام مشيشي، يتعلق بالجوانب القانونية للتحوير الوزاري وتجاهل بعض أحكام الدستور.وتضمن الكتاب المحرر بخط سعيد، تذكيرا بجملة من المبادئ المتعلقة بضرورة أن تكون السلطة السياسية في تونس معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).وأكد سعيد أن اليمين لا تقاس بمقاييس الإجراءات الشكلية أو الجوهرية، بل بالالتزام بما ورد في نص القسم وبالآثار التي ستترتب عليه لا في الحياة الدنيا فقط، ولكن حين يقف من أداها بين يدي أعدل العادلين.