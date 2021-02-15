الإعلان عن عودة الاعتصام الأسبوعي لذوي الأسرى أمام "الصليب الأحمر" بغزة





وطالب منصور، بإشراف ورقابة دولية محايدة على عملية تطعيم الأسرى للوقاية من فيروس (كورونا).



وشدد منصور، على أن لجنة الأسرى، ستطلق عدداً من الفعاليات والخطوات الداعمة للأسرى في سجن (عوفر)، والذين يخوضون معركتهم البطولية، ضد الاقتحامات والتفتيشات ومصادرة حقوقهم.









رام الله - دنيا الوطنأعلن ممثل الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، إبراهيم منصور، عن عودة الاعتصام الأسبوعي لأهالي الأسرى، في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة غزة، المقرر يوم الاثنين من كل أسبوع.وقال منصور في مؤتمر صحفي، نظمته لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، أمام مقر الصليب الأحمر، بغزة، اليوم، "نعلن عودة الاعتصام الأسبوعي، لذوي الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كل يوم اثنين".وأضاف منصور: "مع عودة الاعتصام الأسبوعي أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نعلن عن سلسلة خطوات وفعاليات نضالية، لدعم الأسرى في سجون الاحتلال، في مواجهة سياسة الإهمال الطبي، التي تنتهجها سلطات السجون الإسرائيلية".