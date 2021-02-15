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شؤون فلسطينية

"العمل ضد الجوع" تدعم وزارة الصحة بمركز متخصص لفحص وتطعيم (كورونا) بالخليل

"العمل ضد الجوع" تدعم وزارة الصحة بمركز متخصص لفحص وتطعيم (كورونا) بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
ضمن جهود (منظمة العمل ضد الجوع) الهادفة للحد من انتشار جائحة (كورونا) في فلسطين، قامت المنظمة، اليوم الاثنين، 15 شباط/ فبراير 2021، بتسليم وافتتاح مركز متخصص لفحص وتطعيم (كورونا) في مديرية صحة مدينة الخليل، وذلك بحضور المهندس محمد العمايرة، مدير مكتب منظمة العمل ضد الجوع، واللواء جبرين البكري، محافظ الخليل، والدكتور رامي القواسمة، مدير عام مديرية صحة الخليل.

وقد تم تنفيذ هذا المركز من خلال مشروع (منع التهجير القصري للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية من خلال المساعدة الإنسانية والمناصرة القائمة على الأدلة) بناءً على احتياج مديرية صحة الخليل، بتخصيص مركز للفحص والتطعيم ضد فيروس (كورونا) وذلك بهدف منع التجمهر والاكتظاظ داخل مبنى المديرية. 

ومن المتوقع، أن يقدم هذا المركز خدماته لما يزيد عن 200 ألف نسمة من سكان مدينة الخليل.

وخلال الافتتاح، أكد عمايرة، بأن هذا المشروع من منظمة العمل ضد الجوع، لن يكون الوحيد من نوعه في الضفة الغربية، وهو جزء من منظومة عمل المنظمة المتكاملة لمكافحة فيروس (كورونا) في الضفة الغربية.

كما أشار البكري، إلى أن إنشاء العيادة كان استجابة لاحتياج أساسي لمديرية صحة الخليل، شاكراً منظمة العمل ضد الجوع، على كافة المشاريع التي نفذتها؛ لدعم وحماية السكان في المحافظة وخارجها. 

وبدوره، أثنى القواسمة، على سرعة استجابة وتنفيذ منظمة العمل ضد الجوع، هذا المشروع لتلبية احتياج مديرية الصحة، مؤكداً على أهمية العلاقة الاستراتيجية، التي تربط وزارة الصحة ومنظمة العمل ضد الجوع.  

وفي إطار ذات المشروع (منع التهجير القصري للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية من خلال المساعدة الإنسانية والمناصرة القائمة على الأدلة)، سيتم أيضاً توريد مجموعة من المواد الطبية، ومستلزمات الحماية الشخصية للعاملين في القطاع الصحي ضد فيروس (كورونا) في مستشفى يطا الحكومي.  


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