العراق: سقوط ثلاث قذائف هاون بمحيط مطار أربيل

جانب من قصف بقذائف هاون في محيط مطار إربيل

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت مصادر أمنية عراقية، مساء اليوم الاثنين، بأن ثلاث قذائف هاون، سقطت قرب مطار أربيل الدولي شمالي العراق.



وسقط اثنان من القذائف، بالقرب من مطار أربيل، والثالث في حي سكني، حيث أصابة مدنيين بجروح، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.