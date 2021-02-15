الشرطة تُحرر مخالفات سلامة عامة في ضواحي القدس



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن شرطة مركز جنوب شرق القدس، ومركز الرام وبدو، وبمساندة الأجهزة الأمنية، خلال جولات في منطقة الاختصاص قامت بتحرير 50 مخالفة بحق مواطنين، وأصحاب محال تجارية، وسائقي مركبات، وذلك لعدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية والصحية.



وأكدت الشرطة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكول الصحي، الصادر عن وزارة الصحة، وبمبادئ التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة المواطنين، وتحقيق السلامة العامة.

رام الله - دنيا الوطنحررت الشرطة، مخالفات للمواطنين لعدم التزامهم بالبروتوكول الصحي، في بلدات وقرى محافظة ضواحي القدس.