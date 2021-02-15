فلسطين: 139 حالة إصابة جديدة بالسلالة البريطانية لفيروس (كورونا)

أفادت الجامعة العربية الأمريكية، ووزارة الصحة، بأن هناك 139 حالة إصابة جديدة بالسلالة البريطانية لفيروس (كورونا) في فلسطين.





ووفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإنه تبعاً للدراسات التي أجرتها مختبرات الجامعة العربية الأمريكية، وبالتعاون مع وزارة الصحة، والتي أكدت وجود 41 حالة إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس (كورونا) التي ظهرت لأول مرة في أيلول/سبتمبر عام 2020 في بريطانيا، وتم رصد انتشارها السريع بعد ذلك، قامت مختبرات الجامعة بدراسة عينات جديدة، وصلتها من وزارة الصحة، بالإضافة لعينات من مراجعين لديهم، وتم اكتشاف 139 حالة إصابة جديدة بالسلالة البريطانية.



وأضافت د. نوار القطب، من الجامعة العربية الأمريكية، بأن التعاون مع وزارة الصحة، مستمر لتحديد الخارطة الوبائية لمصابي (كورونا) في فلسطين، وتتبع وجود الطفرات الجينية الجديدة للفيروس، لأهميتها البيولوجية، وسرعة انتشارها.



وأكد أسامة النجار، مدير عام الخدمات الطبية المساندة في وزارة الصحة، على ضرورة تتبع كل المصابين بهذه الطفرات، مناشداً كل مصاب، بالاستمرار بحجر نفسه، والالتزام باجراءات السلامة.

رام الله - دنيا الوطن