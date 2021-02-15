إدارة (نفحة) تواصل عزل الأسير المريض موسى صوفان بظروف سيئة

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين: إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، في معتقل (نفحة)، تواصل عزل الأسير المريض موسى سعيد صوفان (47 عاماً) من طولكرم، منذ نحو أسبوعين، بظروف خطيرة وسيئة وصعبة للغاية.



ولفتت الهيئة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إلى أن الأسير صوفان، والذي يعتبر أحد ضحايا سياسة الإهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال، قد عانى قبل ثلاث سنوات من انفجار في الرئة اليمنى، بالإضافة إلى معاناته من الديسك وجرثومة البحر الأبيض المتوسط، ومن وجود ورم في الرئة، ولا يتلقى العلاجات الطبية اللازمة، وتماطل إدارة سجون الاحتلال، بإجراء المعاينة والتصوير الطبي اللازم له منذ سنوات.



وبينت، أن إدارة السجون، تعزل الأسير صوفان في زنازين سجن (نفحة) بظروف قاسية، إذ يعاني من البرد الشديد، وعدم توفر الملابس الشتوية والإحتياجات الشخصية، وعزله عن العالم الخارجي بشكل تام، كما تواصل إدارة السجون، رفض طلبه إخراجه من العزل، وجمعه مع شقيقيه الأسير محمد صوفان المحكوم بالسجن (18 عاماً)، وعدنان صوفان المحكوم بالسجن (33 عاماً).



وأشارت الهيئة، إلى أن الأسير المريض موسى صوفان، معتقل منذ 26 من أيار/ مايو عام 2003، ويقضي حكمًا بالسجن (25 عامًا).