(كان): السلطة الفلسطينية نقلت دفعة من لقاحات (كورونا) للأردن "سراً"





وأضافت القناة، بأن الكمية هي 200 لقاح من نوع (سبوتنيك) الروسي، حيث تم نقلها الخميس الماضي، عبر (معبر الكرامة)، وسلمت ليد وكالة المخابرات العامة الأردنية.





وقالت القناة: إنه "ليس من الواضح، ما إذا كانت اللقاحات مخصصة لمؤسسة الدفاع الأردنية أو للمسؤولين الفلسطينيين المقيمين في الأردن".







رام الله - دنيا الوطنزعمت قناة (كان) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، بأن السلطة الفلسطينية، نقلت سراً دفعة من لقاحات فيروس (كورونا) للأردن.