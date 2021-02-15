قناة إسرائيلية تكشف سبب إرجاع اللقاحات الخاصة بقطاع غزة المُرسلة من قبل السلطة

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن السلطة الفلسطينية، أوصلت دفعة من لقاحات (سبوتنيك) الخاصة بفيروس (كورونا) إلى (معبر بيتونيا) تمهيداً لنقلها إلى قطاع غزة.



وأضافت: بأنه تم إرجاع اللقاحات "لأن القيادة السياسية في إسرائيل، لم توافق بعد على طلب السلطة، نقل اللقاحات إلى قطاع غزة".



وأكدت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منعت إدخال اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) والتي سيرتها الوزارة اليوم إلى قطاع غزة.



وأضافت في تصريح، نشرته وزارة الصحة، عبر صفحتها على (فيسبوك)، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الإجراء التعسفي، المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية.



وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه جرى اليوم نقل 2000 جرعة من لقاح (سبوتنيك V) الروسي لتدخل إلى قطاع غزة إلا أن سلطات الاحتلال، منعت إدخالها.



وأضافت الكيلة، بأن هذه الجرعات كانت مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى (كوفيد- 19)، والطواقم العاملة بأقسام الطوارئ.