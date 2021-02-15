لجنة الانتخابات تدعو أهالي الخليل لحفظ دورهم الوطني بالتسجيل

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رام الله - دنيا الوطن

دعا حاتم السعافين، نائب منسق لجنة الانتخابات في الخليل سكان المحافظة لحفظ حقهم بالتسجيل في الانتخابات حتى يكون لهم دور وطني في الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.



وأكد السعافين أن عدم التسجيل في الانتخابات يفقد المواطن حقه يوم الاقتراع.



ونبه الى أن اللجنة لديها 11 موقعاً للتسجيل في محافظة الخليل و29 طاقماً جاهزون للتوجه لأي مكان يوجد فيه تعداد للناس كي يتم تسجيلهم.



وأضاف السعافين أن اللجنة تحاول الوصول الى نسبة تسجيل مرتفعة في الخليل رغم الظروف الموجودة، وقال:" قادرون على الوصول الى نسب أعلى في الخليل لأن التسجيل فيها نسب على مستوى الضفة".



وأوضح أن المعيقات التي يفرضها الاحتلال في كثير من مناطق الخليل يمكن تجاوزها بالتسجيل الإلكتروني.