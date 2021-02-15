غنام: مجلس طوارئ محافظة رام الله والبيرة جاهز للتعامل مع المنخفض الجوي

ودعت المواطنين إلى ضرورة الالتزام بحدود السرعة المسموحة لعدم تعريض انفسهم والركاب لأي مخاطر خصوصا مع محدودية مدى الرؤيا.



كما قامت المؤسسات الشريكة بعرض خطط العمل وجاهزيتها للتعامل مع المنخفض، مؤكدين على أن التكامل بين كافة المؤسسات من شأنه أن يفرز نتائج إيجابية لصالح المواطن.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام أن مجلس طوارئ المحافظة على جاهزية تامة للتعامل مع أي طارىء قد ينتج عن المنخفض الجوي المتوقع أن يضرب فلسطين بصرف النظر عن قوته، مشيرة إلى أن المجلس بحالة انعقاد دائم.جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس طوارئ المحافظة والذي انعقد اليوم الاثنين بحضور كافة المؤسسات الشريكة، العسكرية والمدنية اضافة الى الأرصاد الجوية.وأهابت المحافظ غنام بكافة المواطنين لأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر نتيجة الأحوال الجوية المتوقعة، والتعامل بشكل سليم مع المدفأة ومراعاة شروط السلامة العامة، محذرة السائقين من خطر الانزلاق على الطرقات.