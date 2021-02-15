الرجوب يدعو أهالي الخليل للتسجيل في الانتخابات قبل فوات الأوان

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رام الله - دنيا الوطن

دعا القيادي في حركة حماس، نايف الرجوب، المواطنين كافة بمن فيهم أبناء الحركة الإسلامية ومؤيديها، للمسارعة بتحديث بياناتهم في السجل الانتخابي لضمان حقهم في التصويت بالانتخابات القادمة وذلك قبل فوات الأوان، وانتهاء موعد التسجيل مساء غد الثلاثاء.



وأكد في تصريح نقله موقع (حرية نيوز)، بأن قرار التسجيل منعزل عن قرار المواطن في الانتخاب أو لا، موضحا أنه من الضروري التسجيل في السجل الانتخابي لضمان الحق في الانتخاب وعدم الندم في وقت لن ينفع فيه الندم.



وشدد الرجوب على أن حق التصويت هو حق مقدس يجب الحفاظ عليه من أبناء شعبنا ليختاروا من يمثلهم ويأخذ بيدهم نحو التغيير.



وطالب أبناء الشعب الفلسطيني عموما، وأهالي مدينة الخليل على وجه الخصوص بضرورة المسارعة للتسجيل في السجل الانتخابي قبل انتهاء الموعد المحدد.



وقال الرجوب:" نحن أمام مفترق طرق حرج يتطلب منا مشاركة الكل في الحياة السياسية، وهو ما يستوجب الاحتفاظ بحق التصويت ليكون كل الفلسطينيين شركاء في اختيار من يمثلهم في المرحلة القادمة".