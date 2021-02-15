'التربية" تشيد بفوز المدرسة الفلسطينية بقطر بالمراكز الأولى ببطولة للمناظرات



وفي هذا السياق، ثمن وزير التربية والتعليم، مروان عورتاني، باسم الأسرة التربوية، تميز فرق المدرسة الفلسطينية في قطر وتألقها في هذه المسابقة وحصادها لمراكز متقدمة، مؤكداً أن هذا التألق يبرهن مجدداً على قدرة الفلسطيني وإرادته وشغفه بالعلم والتعلم في شتى أرجاء العالم.



وبارك عورتاني لإدارة المدرسة وكادرها وطلبتها على تسجيل هذه الإنجازات والتي باتت عُرفاً سنوياً، خاصة وأنها جاءت هذا العام في ظل ظروف تواجه فيها أنظمة التعليم في مختلف بلدان العالم تحديات جسام ناتجة عن المشهد الكوروني.



وبارك عورتاني لإدارة المدرسة وكادرها وطلبتها على تسجيل هذه الإنجازات والتي باتت عُرفاً سنوياً، خاصة وأنها جاءت هذا العام في ظل ظروف تواجه فيها أنظمة التعليم في مختلف بلدان العالم تحديات جسام ناتجة عن المشهد الكوروني.

رام الله - دنيا الوطنأشادت وزارة التربية والتعليم، اليوم، بفوز المدرسة الفلسطينية في قطر بالمركزين الأول "الميدالية الذهبية" والثالث "الميدالية البرونزية" ضمن بطولة المناظرات باللغة العربية على مستوى المدارس الإعدادية في قطر، وحصولها على المراكز الأولى لأفضل عشرة متحدثين، إذ نُظمت هذا العام عبر المنصات الافتراضية؛ نتيجة جائحة (كورونا).