توجيهات من "كهرباء غزة" للمواطنين بشأن المنخفض الجوي الذي سيضرب القطاع





وأهم التوجيهات وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تفقّد أسطح المباني وتثبيت الأجسام المُعرضة للتطاير بفعل سرعة الرياح، ومنها ألواح الصفيح، وخزانات المياه، والأطباق اللاقطة، واليافطات المعدنية.. وما شابه.



كما شددت على ضرورة متابعة التمديدات الكهربائية والتأكد من سلامتها، وتخفيف الأحمال عنها، والامتناع عن استخدام البدائل غير الآمنة للإنارة والتدفئة، كالشموع .



كما طالبت بتجنّب لمس أعمدة الكهرباء والأسلاك في الشوارع، وخاصة الأعمدة المعدنية.













رام الله - دنيا الوطندعت شركة توزيع كهرباء محافظات غزة، المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، واتباع توجيهات السلامة لتفادي الأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي.