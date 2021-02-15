طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء























رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء 17 شباط/فبراير، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح غد الثلاثاء، في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً كلّ في محافظته.وطالبت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، المسافرين الذين ذُكرت أسماؤهم في الكشف المرفق التواجد الساعة 6 صباح الأربعاء في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.