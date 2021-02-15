طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء 17 شباط/فبراير، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح غد الثلاثاء، في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً كلّ في محافظته.
وطالبت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، المسافرين الذين ذُكرت أسماؤهم في الكشف المرفق التواجد الساعة 6 صباح الأربعاء في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الأربعاء 17 شباط/فبراير، والذين عليهم التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح غد الثلاثاء، في المراكز الصحية المعلن عنها سابقاً كلّ في محافظته.
وطالبت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، المسافرين الذين ذُكرت أسماؤهم في الكشف المرفق التواجد الساعة 6 صباح الأربعاء في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.
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