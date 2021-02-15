وزيرة الصحة: الاحتلال يمنع إدخال اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) إلى القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، منعت إدخال اللقاحات المضادة لفيروس (كورونا) والتي سيرتها الوزارة اليوم إلى قطاع غزة.



وأضافت في تصريح نشرته وزارة الصحة عبر صفحتها على (فيسبوك)، بأن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الإجراء التعسفي المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية.



وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه جرى اليوم نقل 2000 جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي لتدخل إلى قطاع غزة إلا أن سلطات الاحتلال منعت إدخالها.



وأضافت الكيلة بأن هذه الجرعات كانت مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة المخصصة لمرضى (كوفيد-19)، والطواقم العاملة بأقسام الطوارئ.



وشددت على أن الحكومة الفلسطينية ووزارة الصحة تقومان بالتواصل مع المنظمات الدولية لإدخال المطاعيم بأقصى سرعة إلى قطاع غزة.