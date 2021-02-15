"كهرباء القدس": نبذل جهوداً لمنع (كهرباء إسرائيل) من تنفيذ تهديداتها بقطع التيار خلال المنخفض

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رام الله - دنيا الوطن

اكد رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس، مديرها العام هشام العُمري، أن مجلس ادارة الشركة يبذل كل جهد يلزم لمنع شركة كهرباء إسرائيل من تنفيذ تهديداتها خلال المنخفض الجوي بشأن قطع التيار الكهربائي بحجة تراكم الديون، والتي تراكمت مؤخرا بسبب تخلف عدد من المؤسسات والمحال التجارية من دفع فواتيرهم المستحقة، بالإضافة إلى استمرار السرقات.



وقال إن طواقم الشركة رفعت من جهوزيتها لاستقبال المنخفض الجوي المقبل، والذي من المتوقع أن تسقط فيه الثلوج والأمطار الغزيرة، وقد تصل درجات الحرارة الى اقل من صفر مئوية.



ووجه العُمري في بيان صدر عن مكتبه اليوم الإثنين، الطواقم الميدانية الى ضرورة التواجد في الميدان خلال المنخفض الجوي تحسباً لاي انقطاعات فجائية نتيجة زيادة الأحمال، كما دعا الطواقم الإعلامية الى تكثيف حملاتها التوعوية وعلى كافة المواقع الإعلامية التابعة للشركة، وتنويه المشتركين عن المناطق الأكثر استهلاكا، والدعوة باستمرار الى الترشيد لضمان وجود الكهرباء خلال المنخفض الجوي القريب.



ونوهت الشركة، الى أن طواقهما ستكون على أهبة الاستعداد وفي كافة مناطق الامتياز والتبليغ فورا عن أي انقطاعات في الكهرباء على أرقام الشركة المجانية 1800211511-1800900900 أو أرقام هواتف 022947650–026269333، وبإمكان المواطنين التبليغ عبر تطبيق JDECO والمرتبط بغرف الطوارئ.