الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبة غير قانونية في جنين



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه تم القبض على 21 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 124 مذكرة قضائية وضبطت مركبة غير قانونية في جنين.



وأكدت الشرطة بأنه تم التحفظ على المطلوبين لحين إحالتهم لجهات الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبة غير قانونية في جنين.