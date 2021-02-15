قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات شرطة المحافظة والأجهزة الأمنية أغلقت 80 محلاً تجارياً وضبطت أربع مركبات وقبضت على ثلاثة أشخاص من أصحاب المحال التجارية لغير الملتزمين بقرار الإغلاق في قلقيلية.



وأضافت الشرطة أنها حررت 71 مخالفة سلامة عامة لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية.

رام الله - دنيا الوطنأغلقت الشرطة مساء أمس، محال تجارية وحررت مخالفات سلامة عامة، وضبطت مركبات لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرار الإغلاق في قلقيلية.