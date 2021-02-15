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دولي

بريطانيا: فرض حجرٍ إلزامي على الوافدين من دول تتفشى فيها النسخ الجديدة لفيروس (كورونا)

بريطانيا: فرض حجرٍ إلزامي على الوافدين من دول تتفشى فيها النسخ الجديدة لفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
في سياق إجراءات للتصدي لانتشار النسخ الجديدة من فيروس (كورونا)، بدأت إنجلترا اليوم الاثنين، فرض حجر صحي إلزامي في الفنادق للمقيمين على أراضيها الوافدين من دول مصنفة خطرة.

فاعتبارا من الاثنين، بات ينبغي على سكان بريطانيا والمواطنين الإيرلنديين الوافدين إلى إنجلترا من هذه الدول، الخضوع لحجر صحي في فندق تحت المراقبة لمدة 10 أيام. 

وينبغي أيضا على المسافرين الآتين من دول أخرى الخضوع لحجر لمدة 10 أيام، لكن يمكن أن يعزلوا أنفسهم في منازلهم، وفق ما نقل موقع (فرانس برس).

وتبلغ تكلفة المكوث في أحد فنادق الحجر على نفقة المسافرين بشكل كامل، 1750 جنيه استرليني (قرابة ألفي يورو) وتشمل تكلفة فحصي الكشف عن الإصابة بالمرض. إذ إن هؤلاء وعلى غرار المسافرين الآخرين يجب أن يخضعوا لفحص كوفيد في اليومين الثاني والثامن من الحجر، إضافة إلى إبراز نتيجة سلبية لفحص أجروه قبل 72 ساعة من موعد رحلتهم.

ويواجه المخالفون عقوبات صارمة تبدأ بفرض غرامة بقيمة ألف جنيه استرليني (1125 يورو) في حال لم يبرز الشخص عند وصوله نتيجة سلبية لفحص كوفيد وحتى 10000 جنيه للأشخاص الذين يحاولون الفرار من الحجر في الفندق. ويواجه الوافدون الذين يخفون عبورهم في دولة مصنفة خطرة، عقوبة بالسجن 10 سنوات.

وينبغي حجز الإقامة في الفندق والفحوص بشكل مسبق على موقع إلكتروني مخصص. وسبق أن حجزت الحكومة قرابة خمسة آلاف غرفة مع قدرة استيعابية يمكن أن تصل إلى 58 ألف غرفة.

وقال وزير الصحة، مات هانكوك عبر أثير إذاعة (تايمز راديو) الاثنين "يبدو أن كل شيء يجري على ما يرام هذا الصباح"، مضيفا "كل شيء يجري بدون مشاكل".

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