جيش الاحتلال يعلن اعتقال شابين بزعم عبور السياج الحدودي من القطاع باتجاه مستوطنات الغلاف





ووفق موقع (مفزاك درومي)، الإسرائيلي، فإنه تم رصد تسلل فلسطينيين اثنين السياج الفاصل من غزة قرب كيبوتس "العين الثالثة"، وقوة من الجيش استنفرت في المكان.

رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، اعتقال شابين فلسطينييْن، بزعم عبور السياج الحدودي من القطاع، باتجاه مستوطنات غلاف غزة.