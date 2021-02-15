صور.. إيقاف أربعة مطاعم شاورما عن العمل بالقطاع لعدم التزامها بالشروط الصحية





وكانت الحملة مخصصة لمطاعم الشاورما في محافظة غزة، مشيرة إلى أنه بعد زيارة 41 مطعم شاورما، تم إيقاف أربعة منها إيقافاً مؤقتاً، لحين تصويب أوضاعهم الصحية.



كما قام طاقم التفتيش الصحي، بتحرير 15 إخطاراً صحياً لاستكمال بعض الشروط الصحية المنقوصة وكذلك عمل ثلاثة محاضر ضبط ، وإتلاف 69 كغ من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل هذه المطاعم.



من جهته أكد المهندس زكي مدوخ، رئيس قسم مراقبة الأغذية الطب الوقائي بوزارة الصحة، بأن هذه الحملات المركزية يتم تنفيذها بين الحين والآخر في جميع المحافظات على منشآت غذائية معينة، بمشاركة طواقم التفتيش الصحي في المحافظات الخمسة.



ونوه إلى أن الحملات التفتيشية اليومية مستمرة بشكل صباحي ومسائي للحفاظ على صحة المواطنين من خلال متابعة سلامة الغذاء.



رام الله - دنيا الوطنأنهى قسم مراقبة الأغذية بوزارة الصحة بغزة، بالتعاون مع قسم مباحث التموين ظهر اليوم، حملته المركزية الدورية بمشاركة 25 مفتش صحة على مستوى قطاع غزة.