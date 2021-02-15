الأردن: مؤشرا الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) يعودان للارتفاع
رام الله - دنيا الوطن
عادت إحصائيات وأرقام الحالة الوبائية في الأردن للارتفاع مجدداً بعد نحو شهر من تسجيل أرقام منخفضة بعدد الوفيات والإصابات اليومية.
عادت إحصائيات وأرقام الحالة الوبائية في الأردن للارتفاع مجدداً بعد نحو شهر من تسجيل أرقام منخفضة بعدد الوفيات والإصابات اليومية.
يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 18حالة وفاة، و2312 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.
ووفق الإيجاز اليومي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 349,562 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 16858 حالة، وإجمالي عدد الوفيات إلى 4473 حالة.
ووفق الإيجاز اليومي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 349,562 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً 16858 حالة، وإجمالي عدد الوفيات إلى 4473 حالة.
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