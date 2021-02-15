نابلس: مستوطنون يعتدون على عائلة ويصيبون ثلاثة من أفرادها

مستوطنون - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتدى مستوطنون، مساء اليوم الاثنين، على عائلة في قرية عراق بورين جنوب نابلس، وأصابوا عددا من افرادها، وسرقوا أشتال الزيتون.



وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستوطنين اعتدوا مساء اليوم على المواطن ياسر فؤاد عمران وزوجته وأطفاله الثلاثة، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والحجارة والقنابل المسيلة للدموع، خلال تواجدهم في أرضهم في المنطقة الشرقية من القرية لزراعة أشتال الزيتون، ما أدى الى اصابة الزوجة وطفلتين بالحجارة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضافت المصادر أن المستوطنين قاموا باقتلاع ما زرع من أشتال الزيتون وسرقتها.