إسرائيل: الجبهة الداخلية تحذر من المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة





وقالت الجبهة إن "طقساً عاصفاً في الطريق إلينا" (حسب آخر التوقعات، مشيرة إلى أنه "من المهم التأكد من أن كل شيء جاهز"



وتابعت بأنه يجب توفير كافة الأغراض الضرورية، وتشغيل تدفئة المنزل بشكل آمن، ومتابعة حالة الطرق والحواجز.



كما طالبت بعدم مغادرة المنزل والتوجه لمسافات بعيدة لغير الضرورة.





رام الله - دنيا الوطنأصدرت الجبهة الداخلية في إسرائيل، تعليمات بشأن المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة خلال الساعات المقبلة.