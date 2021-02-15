إسرائيل: الجبهة الداخلية تحذر من المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت الجبهة الداخلية في إسرائيل، تعليمات بشأن المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة خلال الساعات المقبلة.
أصدرت الجبهة الداخلية في إسرائيل، تعليمات بشأن المنخفض الجوي الذي يضرب المنطقة خلال الساعات المقبلة.
وقالت الجبهة إن "طقساً عاصفاً في الطريق إلينا" (حسب آخر التوقعات، مشيرة إلى أنه "من المهم التأكد من أن كل شيء جاهز"
وتابعت بأنه يجب توفير كافة الأغراض الضرورية، وتشغيل تدفئة المنزل بشكل آمن، ومتابعة حالة الطرق والحواجز.
كما طالبت بعدم مغادرة المنزل والتوجه لمسافات بعيدة لغير الضرورة.
وتابعت بأنه يجب توفير كافة الأغراض الضرورية، وتشغيل تدفئة المنزل بشكل آمن، ومتابعة حالة الطرق والحواجز.
كما طالبت بعدم مغادرة المنزل والتوجه لمسافات بعيدة لغير الضرورة.
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