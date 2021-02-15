غزة: الدفاع المدني يوجه تعليمات للمواطنين بشأن المنخفض الجوي

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت المديرية العامة للدفاع المدني، بغزة، إنها اتخذت جُملة من التدابير تحسباً للمنخفض الجوي القطبي المتوقع أن يصل البلاد بدءاً من مساء غد الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل؛ لمتابعة الآثار المتوقعة نتيجة سرعة الرياح والأجواء شديدة البرودة، وهي على تواصل دائم مع كافة الجهات ذات العلاقة.



ووفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإنه "بهذا الصدد فإننا ندعو المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، واتباع توجيهات السلامة لتفادي الأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي، وأهمّها:



- تفقّد أسطح المباني وتثبيت الأجسام المُعرضة للتطاير بفعل سرعة الرياح، ومنها ألواح الصفيح، وخزانات المياه، والأطباق اللاقطة، واليافطات المعدنية.. وما شابه.



- متابعة التمديدات الكهربائية والتأكد من سلامتها، وتخفيف الأحمال عنها.



- الامتناع عن استخدام البدائل غير الآمنة للإنارة والتدفئة، كالشموع والفحم.



- تفقّد السائقين لسلامة المركبات وجهوزيتها، وخاصة الفرامل والإضاءة والمساحات.



- تجنّب لمس أعمدة الكهرباء والأسلاك في الشوارع، وخاصة الأعمدة المعدنية.



- تفقّد مزارع الدواجن والدفيئات الزراعية.



ودعت المواطنين الكرام، إلى الاتصال بالرقم المجاني للدفاع المدني 102 في حال التعرض لأي طارئ أو الاحتياج للمساعدة، آملين السلامة التامة للجميع.