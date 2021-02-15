شؤون فلسطينية

غزة: الدفاع المدني يوجه تعليمات للمواطنين بشأن المنخفض الجوي

غزة: الدفاع المدني يوجه تعليمات للمواطنين بشأن المنخفض الجوي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
قالت المديرية العامة للدفاع المدني، بغزة، إنها اتخذت جُملة من التدابير تحسباً للمنخفض الجوي القطبي المتوقع أن يصل البلاد بدءاً من مساء غد الثلاثاء وحتى الجمعة المقبل؛ لمتابعة الآثار المتوقعة نتيجة سرعة الرياح والأجواء شديدة البرودة، وهي على تواصل دائم مع كافة الجهات ذات العلاقة.

ووفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإنه "بهذا الصدد فإننا ندعو المواطنين إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، واتباع توجيهات السلامة لتفادي الأضرار الناجمة عن المنخفض الجوي، وأهمّها:

- تفقّد أسطح المباني وتثبيت الأجسام المُعرضة للتطاير بفعل سرعة الرياح، ومنها ألواح الصفيح، وخزانات المياه، والأطباق اللاقطة، واليافطات المعدنية.. وما شابه.

- متابعة التمديدات الكهربائية والتأكد من سلامتها، وتخفيف الأحمال عنها.

- الامتناع عن استخدام البدائل غير الآمنة للإنارة والتدفئة، كالشموع والفحم.

- تفقّد السائقين لسلامة المركبات وجهوزيتها، وخاصة الفرامل والإضاءة والمساحات.

- تجنّب لمس أعمدة الكهرباء والأسلاك في الشوارع، وخاصة الأعمدة المعدنية.

- تفقّد مزارع الدواجن والدفيئات الزراعية.

ودعت المواطنين الكرام، إلى الاتصال بالرقم المجاني للدفاع المدني 102 في حال التعرض لأي طارئ أو الاحتياج للمساعدة، آملين السلامة التامة للجميع.

أخبار ذات صلة

&#34;كهرباء القدس&#34;: نبذل جهوداً لمنع (كهرباء إسرائيل) من تنفيذ تهديداتها بقطع التيار خلال المنخفض

"كهرباء القدس": نبذل جهوداً لمنع (كهرباء إسرائيل) من تنفيذ تهديداتها بقطع التيار خلال المنخفض

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبة غير قانونية في جنين

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبة غير قانونية في جنين

قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

قلقيلية: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات سلامة عامة

&#34;بيتا&#34;: إسرائيل قررت اجتياح الهواء الفلسطيني وفتحت الحرب على قطاع الاتصالات

"بيتا": إسرائيل قررت اجتياح الهواء الفلسطيني وفتحت الحرب على قطاع الاتصالات

جيش الاحتلال يعلن اعتقال شابين بزعم عبور السياج الحدودي من القطاع باتجاه مستوطنات الغلاف

جيش الاحتلال يعلن اعتقال شابين بزعم عبور السياج الحدودي من القطاع باتجاه مستوطنات الغلاف

صور.. إيقاف أربعة مطاعم شاورما عن العمل بالقطاع لعدم التزامها بالشروط الصحية

صور.. إيقاف أربعة مطاعم شاورما عن العمل بالقطاع لعدم التزامها بالشروط الصحية

نابلس: مستوطنون يعتدون على عائلة ويصيبون ثلاثة من أفرادها

نابلس: مستوطنون يعتدون على عائلة ويصيبون ثلاثة من أفرادها

الرجوب يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي آخر المستجدات السياسية

الرجوب يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي آخر المستجدات السياسية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

&#34;كهرباء القدس&#34;: نبذل جهوداً لمنع (كهرباء إسرائيل) من تنفيذ تهديداتها بقطع التيار خلال المنخفض

"كهرباء القدس": نبذل جهوداً لمنع (كهرباء إسرائيل) من تنفيذ تهديداتها بقطع التيار خلال المنخفض

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبة غير قانونية في جنين

الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبة غير قانونية في جنين

&#34;بيتا&#34;: إسرائيل قررت اجتياح الهواء الفلسطيني وفتحت الحرب على قطاع الاتصالات

"بيتا": إسرائيل قررت اجتياح الهواء الفلسطيني وفتحت الحرب على قطاع الاتصالات

جيش الاحتلال يعلن اعتقال شابين بزعم عبور السياج الحدودي من القطاع باتجاه مستوطنات الغلاف

جيش الاحتلال يعلن اعتقال شابين بزعم عبور السياج الحدودي من القطاع باتجاه مستوطنات الغلاف

نابلس: مستوطنون يعتدون على عائلة ويصيبون ثلاثة من أفرادها

نابلس: مستوطنون يعتدون على عائلة ويصيبون ثلاثة من أفرادها

الرجوب يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي آخر المستجدات السياسية

الرجوب يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي آخر المستجدات السياسية

مجدلاني يطلع ممثل الاتحاد الأوروبي على آخر المستجدات السياسية

مجدلاني يطلع ممثل الاتحاد الأوروبي على آخر المستجدات السياسية

جبهة النضال تدين قرار القضاء الشرعي بغزة بشأن &#34;منع السفر والتنقل&#34;

جبهة النضال تدين قرار القضاء الشرعي بغزة بشأن "منع السفر والتنقل"

منوعات

شاهد: بعد طلبها الطلاق.. ماذا قال تامر حسني عن بسمة بوسيل

شاهد: بعد طلبها الطلاق.. ماذا قال تامر حسني عن بسمة بوسيل

الأمير هاري يعلن انتظاره ابنه الثاني .. ولكن هل سيعتبر ولي للعهد؟

الأمير هاري يعلن انتظاره ابنه الثاني .. ولكن هل سيعتبر ولي للعهد؟

بعد بوادر الانفصال .. رسائل عشق ساخنة بين ديما بياعة وزوجها

بعد بوادر الانفصال .. رسائل عشق ساخنة بين ديما بياعة وزوجها

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريحاته حول تعاطيه المخدرات..ويهين أبناء منطقته

شاهد: أحمد الفيشاوي يثير الجدل بتصريحاته حول تعاطيه المخدرات..ويهين أبناء منطقته

(يوتيوب) يضع محمد فؤاد في موقف محرج .. والأخير يرد بعنف

(يوتيوب) يضع محمد فؤاد في موقف محرج .. والأخير يرد بعنف

شاهد: لطيفة تذرف الدموع في عيد ميلادها ..من السبب؟

شاهد: لطيفة تذرف الدموع في عيد ميلادها ..من السبب؟

شاهد: كيف احتفل الفنانين بعيد الحب

شاهد: كيف احتفل الفنانين بعيد الحب

الهام شاهين تحتفل وتعلق &#34;قضيت أحلى فلانتاين في حياتي&#34;

الهام شاهين تحتفل وتعلق "قضيت أحلى فلانتاين في حياتي"

السلطات الإماراتية تغلق مطعم (الشيف بوراك).. وسط تكتم شديد

السلطات الإماراتية تغلق مطعم (الشيف بوراك).. وسط تكتم شديد

درة وزوجها يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي بسيارة فارهة بعيد الحب..ما حقيقتها

درة وزوجها يشعلان مواقع التواصل الاجتماعي بسيارة فارهة بعيد الحب..ما حقيقتها

عربي

الأردن: مؤشرا الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) يعودان للارتفاع

الأردن: مؤشرا الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) يعودان للارتفاع

مجلس النواب الليبي يقرر الاجتماع في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة

مجلس النواب الليبي يقرر الاجتماع في سرت لمنح الثقة للحكومة الجديدة

الحوثيون يعلنون استهداف مطاري جدة وأبها في السعودية وتوقفهما ساعتين

الحوثيون يعلنون استهداف مطاري جدة وأبها في السعودية وتوقفهما ساعتين

رئيس الحكومة التونسية يُقيل عدداً من الوزراء

رئيس الحكومة التونسية يُقيل عدداً من الوزراء