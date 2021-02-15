الرجوب يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي آخر المستجدات السياسية









رام الله - دنيا الوطنبحث أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، اليوم الاثنين في رام الله، مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى دولة فلسطين سفين كوهان فون بورغسدورف، آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.ووضع الرجوب، بورغسدورف، في صورة مخرجات اجتماع الحوار الوطني الفلسطيني الذي عقد في القاهرة مؤخرا، بحضور ممثلين عن فصائل العمل الوطني الفلسطيني.وأكد الرجوب خلال اللقاء أن الفصائل كافة اكدت التزامها بكل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.واطلع الرجوب بورغسدورف على الاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات العامة في فلسطين، مؤكدا في هذا السياق ضرورة وجود ضغط دولي على الاحتلال لضمان عقد الانتخابات في القدس، مشددا على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في الرقابة على الانتخابات بمراحلها الثلاث.بدوره أكد بورغسدورف استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كافة أشكال الدعم لضمان عقد الانتخابات في فلسطين، معربا عن ترحيب الاتحاد الأوروبي بمخرجات الحوار الوطني في القاهرة.